Juve Primavera, Montero: "Grande soddisfazione, ora puntiamo al titolo!"

Juventus Primavera ai playoff, obiettivo raggiunto. I ragazzi di Montero staccano il pass per la post season dopo il successo nettissimo per 4-0 sul Milan. Ultima di campionato contro la Fiorentina in cui i bianconeri proveranno a consolidare il quarto posto in classifica, così da ottenere un buon posizionamento nella griglia di partenza ai playoff.

Juve Primavera batte Milan, parla Montero

Dopo il poker rifilato al Milan e la matematica qualificazione alla post season, queste le dichiarazioni del tecnico della Juventus Primavera, Paolo Montero: "Sono molto soddisfatto: abbiamo giocato una bella partita, senza concedere gol, contro una squadra forte cui faccio i complimenti. Era importante trovare l’imbattibilità, perché in questa stagione abbiamo preso troppi gol, oggi i ragazzi hanno fatto una bella prova. Grazie anche a un gruppo che è diventato più maturo, aiutato anche dai ragazzi che sono tornati qui dalla Next Gen: è un’esperienza che li ha fatti diventare davvero degli uomini, capaci di aiutare tanto in campo e in spogliatoio. Dove vogliamo arrivare? Non mi piace vendere fumo, ma quando sei alla Juve devi puntare a una sola cosa: il titolo. Abbiamo i mezzi per farlo, continuiamo così, con la giusta umiltà".