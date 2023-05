Diretta Fiorentina-Juve Primavera ore 13: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Posta in palio importante nell'ultima sfida di campionato tra Fiorentina e Juventus Primavera. Le due squadre sono già certe di partecipare alla fase finale per giocarsi lo scudetto, ma la gara delle ore 13 conterà soprattutto per la posizione in classifica che andrà a determinare gli accoppiamenti dei playoff. I bianconeri con una vittoria sarebbero certi del quarto posto, valido per affrontare con il vantaggio del doppio risultato la quinta nella prima gara delle fasi finali del campionato. Dall'altra parte anche la formazione di Aquilani si gioca l'accesso diretto alle semifinali, perch il secondo posto vorrebbe dire saltare il primo turno di partite. Con i tre punti sarebbe certa di arrivare dietro al Lecce, altrimenti dovrà vedere il risultato del Torino impegnato in casa contro l'Empoli. Una giornata di verdetti e la squadra di Montero non ha voglia di interrompere la striscia positiva dopo l'ultima vittoria contro il Milan.