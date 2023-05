Sassuolo Primavera, la scheda rivale della Juve: da Cannavaro a Bruno e D'Andrea

È ufficialmente terminata la stagione regolare del campionato Primavera . Le compagini Under 19 daranno ora vita alla post season, che vedrà però in scena soltanto i playoff, con i playout che non si disputeranno visto l'eccessivo distacco tra terzultima e quartultima, e con il Napoli che è dunque retrocesso direttamente. Ai playoff ci sarà anche la Juventus di Paolo Montero , che affronterà in Gara 1 il Sassuolo il prossimo 2 giugno.

Juve Primavera, alla scoperta del Sassuolo

I neroverdi, all'ultima curva, sono riusciti a piazzarsi al quarto posto proprio ai danni dei bianconeri, approfittando del loro ko con la Fiorentina, e con il pari col Milan che è dunque stato sufficiente. E così il Sassuolo potrebbe avere due risultati su tre: in caso di parità dopo 120' andrà al turno successivo. La squadra oggi allenata da Emiliano Bigica si appresta a giocare per la prima volta le fase finali (tra l'altro in casa poiché si giocherà al Ricci e la finale si disputerà al Mapei). Il Sassuolo ha cambiato totalmente diktat dalla passata stagione: rispetto alle difficoltà in fase di realizzazione di 12 mesi fa, quest'anno si è trovata più facilmente la via del gol, e riscoprendo pian piano anche la compattezza difensiva che sembrava perduta. La retroguardia neroverde è stata la terza migliore di tutto il campionato con 39 reti subite (meglio solo il Lecce con 31 e la Fiorentina con 35), ma il Sassuolo rappresenta anche il settimo miglior attacco con 53 reti in 34 partite. Di gara in gara la squadra, che ha fatto del 4-3-1-2 il suo mantra, ha limato le lacune nel reparto arretrato, mantenendo però intatte le qualità nel fraseggio e nella gestione delle partite.