Diretta Sassuolo-Juve Primavera ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Al via la post season del campionato Primavera. Le squadre Under 19, a partire da quest'oggi, inizieranno a sfidarsi nei playoff provando così a diventare campioni di categoria. Ad aprire le danze, quest pomeriggio a partire dalle ore 16 allo stadio Ricci, ci saranno Sassuolo e Juventus. I neroverdi vengono da 14 gare senza sconfitte tra le mura amiche, mentre i bianconeri sono reduci da 4 sconfitte in 6 gare fuori casa. Sarà partita secca, in caso di parità si procederà ai supplementari, se sarà ancora X niente rigori: ad andare avanti e a proseguire nel tabellone la squadra meglio posizionata in classifica nella regular season, in questo caso il Sassuolo.