Fiorentina-Roma Primavera 3-3: viola in semifinale contro il Torino

La Fiorentina U19 ha staccato il pass per la semifinale del campionato Primavera contro il Torino, grazie al 3-3 contro la Roma . I viola avevano due risultati a disposizione, visto il miglior piazzamento in classifica al termine della regular season. La partita è incominciata con un'ora e quindici minuti di ritardo a causa di un alluvuione che si è abbattuto sullo stadio "Ricci" di Sassuolo . La squadra di Aquilani troverà ora i granata davanti la propria strada. A contendersi la finale ci saranno anche il Lecce e il Sassuolo, che ha eliminato la Juventus di Montero .

Roma in semifinale: affronterà il Torino

Fischio d'inizio ed in campo si presenta solo la Roma, senza Faticanti e Pisilli impegnati al Mondiale U20, con la Fiorentina ancora frastornata dalla pioggia e dal maltempo. I giallorossi approcciano benissimo al match e al 5' conquistano un calcio di rigore per fallo di mano di Kayode su cross di D'Alessio: dal dischetto si presenta Pagano, che non sbaglia. Passano appena dieci minuti e Padulla raddoppia: Pagano crossa dal fondo, Martinelli sbaglia l'uscita e respinge addosso all'attaccante giallorosso, bravo a fare gol. Dopo la seconda rete dei ragazzi di Guidi, si sveglia anche la squadra di Aquilani che al 19' accorcia le distanze con Distefano, che di testa fa centro. L'attaccante al 41' sigla la doppietta personale (diciassettimo gol in stagione) con una rete da punta moderna: il giocatore viola parte dalla sinistra, si accentra e fa partire un piazzato preciso, imprendibile per Baldi. Nella ripresa il ritmo cala e la Fiorentina sembra gestire. Ma all'80' Mannini segna il gol del momento passaggio del turno, ma a spezzare i sogni dei giallorossi ci pensa Lucchesi al 92'.