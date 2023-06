Primavera, Lecce in finale Scudetto: 2-1 al Sassuolo

LECCE - Festa giallorossa, è il Lecce la prima finalista del campionato Primavera . La squadra di Coppitelli vince in casa in rimonta contro il Sassuolo e stacca il pass per affrontare la vincente tra Torino e Fiorentina con in palio lo Scudetto. Partita che viaggia sul filo dell'equilibrio, rotto dai neroverdi al 56' da un bel gol di testa di Russo , su calcio di punizione telecomandato di Casolari. Quattro minuti più tardi arriva l'espulsione di mister Bigica per gli emiliani e al 67' i padroni di casa trovano il pareggio con la rete del solito Burnete (capocannoniere del torneo) , che stoppa il pallone in area con grande freddezza e la spedisce di destro all'angolino.

Scudetto Primavera, Lecce in finale

Basterebbe questo gol per far avanzare i giallorossi (che avevano a disposizione due risultati su tre grazie al miglior piazzamento in classifica nella regular season), ma al 74' arriva anche il sigillo che completa la rimonta con Corfitze, che controlla, rientra sul sinistro e indirizza il pallone all'angolino, dove non può arrivare Theiner. Nel finale il Sassuolo prova il tutto per tutto, ma non riesce a a rientrare in partita. In finale ci va il Lecce, in attesa di conoscere l'avversario che sarà definito domani dopo il match tra Torino e Fiorentina in programma alle 20.