Primavera, Lecce campione d'Italia: Fiorentina ko ai supplementari

REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium trionfa il Lecce di Coppitelli che ha superato per 1-0 la Fiorentina di mister Aquilani. Ci sono voluti i tempi supplementari per assegnare il titolo che dopo 19 anni è tornato in Salento: decisiva la rete di Hasic, abile a sfruttare l'ultimo corner della gara. Ancora una finale persa per i viola dopo le sconfitte della prima squadra in Coppa Italia contro l'Inter e in Conference League contro il West Ham.