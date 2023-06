Udinese, un ex difensore croato alla guida della Primavera

L' Udinese ha affidato la panchina della formazione Primavera all'allenatore croato Igor Bubnjic . Trentenne, ex difensore centrale, Bubnjic è stato annunciato con una nota diffusa dal club bianconero su Twitter.

Bubnjic ha giocato con l'Udinese dal 2013 al 2015 prima di essere ceduto in prestito al Carpi . In Italia ha indossato pure la maglia del Brescia . Nel 2018 ha salutato l'Italia svincolandosi dal club bianconero.

Udinese, Bubnjic e il ritiro a soli 27 anni

Bubnjic ha giocato anche due partite nella nazionale croata. Si è ritirato a soli 27 anni a causa di un grave infortunio, quattro in meno del connazionale Vrsaljko che ha preso la stessa scelta. Dopo aver provato a rimettersi in gioco Bubnjic ha definitivamente scelto di lasciare il calcio giocato nell'estate del 2022 per intraprendere la carriera di tecnico.