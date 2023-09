Montero dopo Lecce-Juve Primavera: "Campioni battuti, grande gruppo ma..."

Esordio con vittoria per la Juventus Primavera . I ragazzi di Montero hanno confezionato un bel regalo al proprio tecnico, nel giorno del suo cinquantaduesimo compleanno.

I bianconeri si sono imposti per 0-3 in casa del Lecce campione in carica. A regalare i primi 3 punti del campionato ci hanno pensato Srdoc, Anghelè e Scienza, tutti e tre a segno nella ripresa.

Primavera, Montero dopo Lecce-Juve

Al termine della sfida non può che essere entusiasta il tecnico Paolo Montero, che si è così espresso ai canali ufficaili bianconeri: "Torniamo a Torino con una bella vittoria sul campo dei Campioni d’Italia. Siamo contenti di come i ragazzi hanno interpretato la partita, della loro attitudine. Si sta formando anche quest’anno un grande gruppo, stiamo crescendo, non lasciamoci prendere troppo dall’euforia perché il campionato è lungo, ma di certo oggi sono felice e faccio tanti complimenti ai ragazzi". Prossimo impegno lunedì 18 settembre alle 18.30: all'Ale&Ricky di Vinovo arriva l'Empoli.