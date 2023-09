Roma Primavera sconfitta 3-0 a tavolino contro l'Empoli: il motivo

Il giudice sportivo Alessandro Zampone ha inflitto la sconfitta per 3-0 a tavolino alla Roma in relazione alla partita giocata dai giallorossi contro l' Empoli il 3 agosto 2023 , valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1 .

Roma Primavera, perché ha perso a tavolino contro l'Empoli

La partita era terminata 3-5 in favore dei giallorossi. Il club toscano ha, però, presentato ricorso: accolto. Durante l'incontro la Roma aveva, infatti, sostituito il calciatore "fuori quota" Louakima (classe 2003) con Martin Vektal (classe 2004) violando la norma che, in deroga al limite di età di carattere generale stabilito per la partecipazione dei calciatori alla Competizione (nati dal primo gennaio 2005 in poi e che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, consente alle società di impiegare sei calciatori nati nell'anno 2004, anche contemporaneamente, ed un solo ulteriore "fuori quota", ossia nato prima del primo gennaio 2005. Oltre alla sconfitta a tavolino, il giudice sportivo ha comminato l'ammonizione al dirigente accompagnatore della Roma, Manuel Marzocca.