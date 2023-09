Juve Primavera, intervento riuscito per Di Biase: il comunicato

Intervento riuscito per Gianmarco Di Biase, ora al via l'iter riabilitativo. Inizio di stagione sfortunatissima per il giovane attaccante della Juventus Primavera. Alla prima giornata, nel successo contro il Cagliari, il classe 2005 ha subito un brutto infortunio, con l'esito degli esami sconcertante: trauma distorsivo al ginocchio sinistro con rottura del legamento crociato anteriore.