Juve Primavera, le ufficialità: 2 rinnovi e 4 contratti professionistici

Dal settore giovanile fino alla Next Gen: il focus in casa Juventus è sempre quello della crescita dei giovani, portando avanti i più valorosi e cercando di farli arrivare fino in prima squadra. Un processo che, ad oggi, ha dato diversi frutti: Fagioli e Miretti tra i casi più eclatanti, con quest'ultimo protagonista negli scorsi giorni anche con la maglia dell'Italia Under 21. E a proposito di giovani, arrivano diverse novità nella Primavera bianconera.