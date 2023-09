Primavera, Inter e Milan momentaneamente in vetta in attesa della Juve

In attesa di Juventus -Empoli , in programma lunedì 18 settembre alle 18:30 , Milan e Inter balzano momentaneamente al comando della classifica del campionato Primavera 1 .

I rossoneri hanno vinto in trasferta 2-0 contro il Sassuolo grazie ai gol di Eletu nel primo tempo e Camarda nel finale di gara. I nerazzurri si sono imposti col finale di 3-1 in casa contro la Fiorentina: a decidere le gare valide per la terza giornata sono state le reti di Quieto, Sarr e Berenbruch. Di Sene il gol della bandiera per i viola.

Primavera 1, i risultati degli anticipi: poker Atalanta

Pari a reti inviolate tra Lecce e Lazio: continuano a stentare i campioni d'Italia in carica, travolti a domiciolo 3-0 dalla Juventus alla seconda giornata. L'Atalanta ha, invece, battuto 4-1 il Cagliari: Mutandwa ha illuso gli isolani al riposo in vantaggio, ma travolti nella ripresa. A bersaglio Roaldsoy, Bonanomi. A chiudere i conti una doppietta di Vlahovic.

Risultati e programma della terza giornata del campionato Primavera 1: