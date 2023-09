Pagelle Juve Primavera: Turco combatte, Florea entra bene, Srdoc spreca

La Juventus Primavera non riesce a centrare la terza vittoria su tre partite. I bianconeri di Paolo Montero cadono in casa contro l' Empoli di Birindelli per 2-3 . Un primo tempo da dimenticare con 3 gol subiti, ma rianimato dal rigore di Anghelé . Ad accorciare le distanze, sempre dal dischetto, ci pensa Vacca , ma la Juve non riesce nell'impresa di rimontare.

Una gara con diversi aspetti negativi ma anche molti segnali positivi, tra cui la risposta data nel secondo tempo in cui i ragazzi di Montero sono scesi in campo con maggiore caparbietà. Questi i voti della squadra e del tecnico dopo il ko con l'Empoli.

Juve Primavera, le pagelle: Vinarcik 4.5

Appare sicuro e deciso nei primi minuti, soprattutto nelle uscite. Ha però enormi responsabilità sia sul secondo che sul terzo gol dell’Empoli: prima si fa bucare sul primo palo da Corona, poi regala ingenuamente fallo in area da cui nasce il tris azzurro.

Martinez 6

L’Empoli parte fortissimo, la retroguardia bianconera soffre eccome, ma lui tiene botta, grazie anche al supporto su quel lato dato dall’instancabile Turco. Una certezza, quando la Juventus soffre ma anche quando si sbilancia in avanti nella ripresa.

Domanico 5.5

Primo tempo difficile: Corona è letteralmente imprendibile, e anche in fase di impostazione riscontra non poche difficoltà, anche per la bravura dell’Empoli a chiudere gli spazi. Nella ripresa i bianconeri controllano maggiormente il gioco e riesce ad imporsi in fase di costruzione del gioco.

Finocchiaro (35' st) S.V.

Entra in campo con le squadre stanche e scariche, e con la Juve che prova a trovare il gol del pari con le ultime energie rimaste. Poche chance di farsi vedere, anche i cross messi in mezzo non arrivano mai nella sua area di competenza.

Gil Puche 5

Dal suo lato l’Empoli fa il bello e il cattivo tempo: Gaj e soprattutto Sodero sono avversari scomodi, così come Corona. Soffre il mismatch fisico, ma nella ripresa, con la Juve in possesso del pallino del gioco, rivaluta in parte la sua prestazione.