Vanja Vlahovic, bomber sulle orme di DV9: tutto sul talento dell’Atalanta

Se il destino permetterà poi al giovane Vanja di ripercorrere le orme di Dusan, magari ritrovandoselo come compagno in Nazionale per un attacco Vlahovic-Vlahovic, sarà solo il tempo a dirlo. Intanto, oltre a una convocazione in prima squadra con il Partizan, ha già giocato con la Serbia Under 15, 16, 18 e 18.

Chi è Vanja Vlahovic attaccante dell'Atalanta Primavera

Premessa: tra Vanja e Dusan Vlahovic non c'è alcun grado di parentela anche se c'è un terzo Vlahovic, Igor, ventunenne fratello di Vanja, che di mestiere fa pure lui la punta: gioca in Serbia con i dilettanti dell'FK Veliki Borak. Vanja Vlahovic si è laureto campione Under 19 con il Partizan Belgrado nella stagione 2022/2023 attirando su di sé l'interesse degli uomini mercato dell'Atalanta che, a gennai,o lo hanno portato in Italia con la formula del prestito.

Diciannove anni, un metro e ottantaquattro d'altezza, Vanja Vlahovic ha avuto subito un impatto positivo nella sua prima esperienza all'esterno: 13 presenze, 6 gol, 2 assist e altrettante doppiette in soli sei mesi. Numeri che hanno convinto l'Atalanta a farlo tornare la scorsa estate rilevandone il cartellino. Trasferimento a titolo definitivo per cinquecentmila euro.