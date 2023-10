Diretta Juve Primavera-Verona ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Obiettivo rialzarsi per la Juve Primavera di Montero. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro il Milan per 3 a 0 in trasferta e contro il Verona proveranno a rialzare la testa con un risultato positivo. Sei i punti in classifica sin qui conquistati con due vittorie (Cagliari e Lecce) e poi due sconfitte consecutive (Empoli oltre a quella coi rossoneri). Il tecnico bianconero non dovrebbe cambiare molti interpreti rispetto all'ultima giornata, unico assente sicuro è Ripani, espulso contro il Diavolo e deve scontare una giornata di squalifica.