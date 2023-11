Diretta Juve Primavera-Atalanta ore 13: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dopo tre vittorie consecutive, la Juve Primavera se la vedrà contro l'Atalanta per provare a scalare la classifica. I bianconeri vengono da un'importante successo fuoricasa contro la Roma, così come i bergamaschi imbattuti da quattro partite. Sarà una grande occasione per i ragazzi di Montero, che potranno accorciare sulle rivali in caso di risultati favorevoli.