Vlahovic affonda la Juve Primavera: doppietta e sorpasso nel poker Atalanta

Dopo tre vittorie consecutive, la Juve Primavera ha frenato la sua corsa contro l' Atalanta e si vede scavalcare in classifica proprio dalla formazione di Bosi. I bianconeri, dopo l' importante successo fuoricasa contro la Roma , hanno subito una pesante sconfitta da Vlahovic (che non ha nessuna parentela con Dusan) e compagni. L'attaccante serbo, un nome noto dalle parti di Vinovo, ha segnato la sua personale doppietta nel 4 a 1 prima aperto dalla rete bellissima di Vavassori e poi dallo slalom di Manzoni nel finale. Nel mezzo c'è stata la rete di Turco che per un attimo ha rivitalizzato l'undici della Juve. Poco dopo è arrivata la traversa dell'esterno. Montero e i suoi sono stati anche sfortunati visto che poco dopo è arrivato il tris nerazzurro che di fatto ha chiuso la gara. La Juve ha pagato alcuni errori difensivi.

Juve Primavera-Atalanta, rivivi la diretta

92'- Termina la gara a Vinovo.

90' - GOL ATALANTA!

Mazoni si inventa il poker: il centrocampista della Dea si incunea tra le maglie bianconere e poi davanti a Vinarcik con lo scavetto lo scavalca.

87' - Mancino di Ripani alto sopra la traversa.

85' - Juve a trazione offensiva in questo finale.

81' - Ultimo cambio per l'Atalanta!

Dentro Jonsson per Vlahovic.

79' - Biggi entra in campo al posto di Pugno.

Questa è l'ultima carta di Montero per provare a recuperare il risultato.

76' - Atalanta ancora pericolosa!

Simonetto scambia con Vlahovic e si invola sull'out sinistro, il numero 3 va al tiro con un mancino potente e su cui Vinarcik si deve impegnare per trattenere.

72' - GOL ATALANTA!

Manzoni manda in porta Vlahovic che a tu per tu con Vinarcik è bravo a realizzare la doppietta personale.

69' - Dobbio cambio per Bosi: l'Atalanta manda in campo Riccio e Castiello per Vavassori e Bonanomi.

67' - Traversa per Turco!

L'esterno sfiora la doppietta, con il mancino calcia in porta ma il pallone si impenna tanto da colpire in pieno il montante.

65' - Occasione Juve!

Crapisto serve Pugno, l'attaccante perde il tempo e sulla conclusione si vede murato da Comi.

60' - GOL JUVE!

Ripani mette in mezzo il cross, Turco anticipa tutti e supera Pardel.

59' - Buona giocata di Crapisto, il suo mancino è deviato dalla difesa.

58' - Montero manda in campo Grosso e Scienza per Vacca e Savio.

55' - La Juve ha alzato il baricentro in questa ripresa.

52' - Altro cambio per l'Atalanta: Obric ammonito lascia il posto a Simonetto.

46' - Ripartiti a Vinovo.

Doppio cambio per la Juve: dentro Turco e Crapisto e fuori Martinez e Florea. Sostituzione per l'Atalanta: Tornaghi dentro per Guerini.

INTERVALLO

45+1' - Occasione Juve!

I bianconeri approfittano di un errore difensivo e con Vacca vanno alla conclusione, tiro però alto.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Ripani scodella per Pugno, l'attaccante in scivolata non riesce a dare forza al pallone

40' - La Juve ci prova!

Pagnucco mette in mezzo un ottimo cross su cui però non arriva nessun compagno.

34' - Ammonito Comi!

Brutto fallo a fermare Pagnucco in progressione.

33' - GOL ATALANTA!

Vlahovic si inventa un gol bellissimo: messo fuori tempo Pagnucco e poi un mancino velenoso dai venti metri a superare Vinarcik.

32' - Vacca pericoloso!

Ngana lo trova e il numero 7 si mette in proprio e col destro impegna Pardel.

27' - Ammonito Obric.

Il centrale dell'Atalanta ferma in modo scorretto Vacca in ripartenza.

24' - Momento positivo per i bianconeri!

Pugno ci prova in acrobazia, tiro deviato in calcio d'angolo.

21' - Occasione Juve!

Pagnucco va al cross a trovare il tempo giusto d'inserimento è Savio, ma il suo colpo di testa non trova lo specchio.

20' - Ancora Atalanta pericolosa!

Bonanomi recupera la palla e poi col mancino prova il tiro, Vinarcik para in due tempi.

17' - Occasione Atalanta!

Colombo calcia dal limite, ma Vinarcik è attento e blocca.

15' - Gol annullato all'Atalanta!

Guerini ruba palla a Ngana, serve Vavassori sulla sinistra che col tiro-cross trova Vlahovic per il tap-in per l'arbitro però è fuori gioco del numero nove nerazzurro.

11' - Primo squillo Juve!

L'occasione nasce dai piedi di Vacca, ma il suo destro è centrale per impensierire Pardel.

10' - GOL ATALANTA!

Vavassori salta Martinez e col destro infila Vinarcik.

7' - Azione prolungata dell'Atalanta

Vavassori non riesce ad arrivare alla conclusione perchè ostacolato da Martinez

4' - Grande agonismo in avvio!

1' - Iniziato il match a Vinovo.