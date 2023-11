Primavera, Vlahovic ferma l’Inter. Impresa Cagliari con il Milan

Gol e sorprese nell'undicesima giornata del campionato Primavera. Il Milan cade in casa contro il Cagliari in un match ricco di colpi di scena. Solo un punto per l'Inter, che non riesce a superare l'Atalanta di Vlahovic, ancora protagonista dopo il match contro la Juve. Stesso risultato anche tra Frosinone e Lazio. Tra Lecce e Bologna succede tutto nel primo tempo, con i salentini che prima chiudono il match e poi rischiano la rimonta.