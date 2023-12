Sassuolo-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Primavera, dopo il ko in Coppa Italia contro la Lazio, prova a dare continuità al suo percorso in campionato. I bianconeri sono reduci dal rotondo successo per 5-2 contro il Frosinone, e cercheranno di fare altrettanto bene in casa del Sassuolo. I neroverdi, reduci da cinque successi di fila, occupano attualmente la terza posizione in campionato, con 25 punti: una vittoria per gli emiliani potrebbe voler dire primo posto, dopo il mezzo passo falso dell'Inter nella giornata di ieri. Dal canto loro i bianconeri di Paolo Montero (ancora privi di Vacca per squalifica), in caso di successo, effettuerebbero un balzo importante in graduatoria, scalando posizioni.