Juve Primavera, beffa e ko: tre legni e 2-1 Bologna

Campionato Primavera in campo per il quattordicesimo turno del girone di andata. Ieri l'anticipo tra Empoli e Sampdoria, con i toscani che si sono imposti per 3-0. Quest'oggi altre cinque sfide: la Juventus cade nel finale contro il Bologna, prezioso successo del Lecce in casa della Fiorentina, mentre il Cagliari si impone per 4-2 sul Frosinone. Non si fanno male, invece, Atalanta e Torino, mentre l'Hellas Verona batte il Sassuolo.