Inter-Milan Primavera 1-1: Di Maggio risponde alla perla di Cuenca

Emozioni, suspense e tante azioni: termina con un pareggio il derby Primavera tra l'Inter e il Milan . I rossoneri provano l'attacco alla capolista e ci riescono nel primo tempo: Cuenca con un mancino preciso e potente da fuori area sblocca la partita al 19'. La gara resta aperta e i nerazzurri ci provano. Il copione del match cambia al 47' con l' espulsione di Bakoune per doppio giallo (molto severe entrambe le sanzioni). La squadra di Chivu spinge, prende un palo con Matjaz e poi pareggia con Di Maggio al 63'. I ragazzi di Abate si chiudono e si difendono bene, portando a casa un punto prezioso.

Inter-Milan Primavera, il racconto del match

RIVIVI LE EMOZIONI DEL LIVE

96' - Triplice fischio di Bordin, il derby termina 1-1: apre Cuenca, risponde Di Maggio.

93' - L'Inter affonda e prova a trovare il gol dei tre punti, il Milan resiste.

90' - Concessi sei minuti di recupero.

89' - Nell'Inter Bovo sostituisce Kamate.

86' - Esce l'autore del gol Cuenca, al suo posto Sala.

85' - Magni ferma Kamate e si prende l'ammonizione.

81' - Si rifà vedere di nuovo il Milan con una bella azione sulla sinistra con Magni, ma in area di rigore nessuno riesce ad incidere.

79' - Doppia sostituzione nell'Inter: Vedovati e Motta per Cocchi e Quieto.

78' - Stankovic tira un missile da trenta metri, la palla esce fuori di poco.

74' - Cambio nel Milan: esce Traoré entra Bonomi.

68' - OCCASIONE INTER!

Di Maggio con un bel traversone pesca Spinaccè, ma l'attaccante in area viene stoppato dall'uscita bassa di Raveyre.

65' - Intervento duro di Matjaz, ammonito.

63'- GOL DELL'INTER!

Di Maggio crossa dalla sinistra, non tocca nessuno e il pallone va dentro.

61' - Sosituzione nel Milan: finisce la partita di Camarda, entra Sia.

57' - Cambio nell'Inter: Spinaccè prende il posto di Akinsanmiro. Chivu schiera due punte.

52' - PALO DI MATJAZ!

Dagli sviluppi di un corner il centrale dell'Inter stacca solo in area e pizzica il legno.

47' - MILAN IN DIECI!

Bakoune entra in ritardo su Quieto: secondo giallo, rossoneri in dieci. Decisione molto severa di Bordin.

46' - Il Milan muove il primo pallone nel secondo tempo.

45'+1' - L'arbitro fischia due volte, il primo tempo termina con il Milan in vantaggio grazie alla rete di Cuenca.

45'+1' - Stante esce a vuoto su Traoré e viene ammonito.

45' - Un minuto di recupero.

36'- Dagli sviluppi della punizione, il Milan crea uno schema interessante: Traoré con un pallone morbido serve Cuenca, che per poco non arriva allìppuntamento con il gol.

35' - Akinsanmiro trattiene Traoré e si prende il giallo.

30' - Alza il ritmo l'Inter, che fa la partita. Il Milan si copre e riparte in contropiede, trovando spesso spazio.

23' - PALLA GOL PER L'INTER!

Cocchi vola sulla sinistra e con una rasoiata trova Kamate in area: l'ala calcia di prima, ma il portiere rossonero respinge con i piedi il tiro troppo centrale.

21' - OCCASIONE MILAN!

Ripartenza veloce dei rossoneri, Scotti dialoga con Traoré e appoggia su Camarda, ma Calligaris in uscita lo ferma con i tempi giusti.

19' - GOL DEL MILAN!

Traoré conduce bene sulla trequarti, serve Cuenca e il trequartista spara un sinistro sotto il sette.

12' - Zeroli perde un pallone a metà capo, Quieto lancia subito Sarr, ma Raveyre esce in tempo e anticipa la punta.

6' - Primo giallo in casa Milan: Bakoune ferma Di Maggio in ripartenza. Ammonizione severa.

4' - Pressing molto alto dei nerazzurri in questi primi minuti, partita vivace.

1' - L'Inter gioca il primo pallone del match.