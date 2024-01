Juve-Inter Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Tempo di derby d'Italia nel campionato Primavera . La Juventus , reduce dal ko nella stracittadina contro il Torino , si appresa ad affrontare un altro match molto sentito: quello contro l' Inter . Una gara che andrà a chiudere il girone di andata per le due squadre. I bianconeri di Montero stazionano a metà classifica, mentre i nerazzurri di Chivu , dopo il netto 6-2 alla Lazio , sono attualmente primi in graduatoria, con il Milan ad inseguire. Classifiche diverse, ma obiettivo comune: ottenere 3 punti fondamentali, seppur per motivazioni differenti.

Juve-Inter Primavera, dove vedere il match

La sfida tra Juventus e Inter Primavera, in programma alle 11 all'Ale&Ricky di Vinovo, sarà visibile in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell'emittente. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.