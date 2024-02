Juve-Lazio Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo la sconfitta a sorpresa contro l'Empoli, la Juve di Montero è pronta a riprendere il cammino per la rimonta playoff. I bianconeri affronteranno la Lazio di Sanderra. Anche i biancocelesti vengono da un risultato deludente, contro il Torino. L'allenatore bianconero dovrebbe confermare Vinarcik tra i pali nonostante il grave errore della scorsa giornata. In mediano Owusu dovrebbe prendere il posto di Ripani, uscito per infortunio contro i toscani.