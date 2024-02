Fiorentina-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Juventus Primavera di nuovo in campo. Dopo il pareggio contro la Lazio, con un Finocchiaro sugli scudi e il debutto con l'U19 bianconera di Alfonso Montero (figlio dell'allenatore Paolo), di fronte questa volta c'è la Fiorentina. Una gara importante in chiave classifica per la Juve, ancora alla ricerca della zona playoff che attualmente dista 5 punti. I viola dovranno fare a meno di Padilla, squalificato dal Giudice Sportivo per tre turni, e di Denes, anche lui espulso nell'ultima sfida. Tra i bianconeri, invece, non ci sarà Savio, che contro la Lazio ha ricevuto la quinta sanzione del suo campionato e salterà la gara contro la Fiorentina per squalifica. Torna invece Pagnucco dopo aver saltato, sempre per squalifica, la gara con i biancocelesti.