Juve Primavera, occasione playoff persa: vince la Fiorentina, Turco espulso

Brutto stop per la Juventus Primavera sul campo della Fiorentina . Al Viola Park i bianconeri perdono con la rete di Baroncelli di testa, lasciato colpevolmente solo in mezzo all'area di rigore. Dopo un primo tempo scialbo e con pochissime occasioni, la ripresa è più piacevole con ribaltamenti di fronte e azioni veloci. Finocchiaro riesce a dare un po' di verve all'attacco bianconero ed è lui ad avere un'occasione con il destro. Ma a passare avanti a dieci dalla fine è la squadra Viola con il suo numero 4, bravo Sene a sgusciare via sulla destra a Pagnucco e mettere in mezzo un cross preciso e interessante. Nel finale la Juve prova il tutto per tutto, ma con l'espulsione di Turco - somma di ammonizioni - non riesce a creare pericoli dalle parti di Tognetti . Occasione persa per Montero e i suoi ragazzi per avvicinare la zona playoff.

Fiorentina-Juve Primavera, rivivi la diretta

95' - Finisce qui al Viola Park!

La Fiorentina supera la Juve con la rete di Baroncelli.

92' - JUVE IN DIECI!

Turco entra male sull'avversario, secondo giallo e dunque rosso. Bianconeri in inferiorità numerica in questo finale di gara.

90' - Cinque i minuti di recupero.

86' - Doppio cambio per la Fiorentina!

Dentro Vitolo e Balbo, fuori Rubino e Caprini.

85' - Cambio per la Juve!

Fuori Montero e dentro Grelaud.

79' - GOL FIORENTINA!

Sene si invola sulla destra e crossa al centro per Baroncelli che di testa supera Vinarcik.

74' - Pericoloso Pagnucco!

L'esterno va in ripartenza e prova il tiro dal limite, nessun problema per Tognetti a bloccare la sfera.

70' - Occasione Fiorentina!

Harder subito pericoloso con un bel cross per Caprini che di testa indirizza verso la porta e Vinarcik si supera. L'arbitro ferma tutto per fuorigioco del giocatore Viola.

68' - Un cambio per parte!

Fuori Infantino e dentro Harder per la Fiorentina. Nella Juve dentro Srdoc per Pugno.

63' - Doppio cambio per la Juve!

Dentro Owusu e Finocchiaro, fuori Crapisto e Mazur.

60' - Occasione Fiorentina!

Sene mette in mezzo per Rubino che da buona posizione calcia col destro ma centrale.

58' - Ammonito Rubino!

Il giocatore della Fiorentina simula in area per cercare un rigore e l'arbitro gli estrae il giallo. Ottima la gestione da parte del direttore di gara, molto vicino all'azione.

57' - Ci prova Sene!

L'attaccante della Fiorentina calcia ma Vinarcik para.

52' - Alza il baricentro la Juve!

50' - Fino a ora secondo tempo sulla falsa riga del primo.

46' - Iniziata la ripresa.

Nessun cambio per i due allenatori.

INTERVALLO

45' - Termina la prima frazione al Viola Park!

44' - Ammonito Turco!

Ingenuo l'esterno della Juve che perde palla e poi trattiene l'avversario.

40' - Occasione Fiorentina!

Rubino calcia con il destro da fuori area, il pallone termina lotano dalla porta di Vinarcik.

35' - Si alzano i ritmi al Viola Park!

32' - Si fa vedere la Fiorentina!

Sene imbeccato da Braschi si invola verso la porta e va al tiro da posizione defilata, Vinarcik para.

30' - Ammonito Infantino!

Il centrocampista classe 2003 della Fiorentina entra in modo scomposto su Turco che resta a terra dolorante.

26' - Pericoloso Crapisto!

Il trequartista bianconera calcia con il mancino, la sfera termina di poco a lato.

23' - Occasione Juve!

Pugno va al tiro, pallone deviato da Biagetti e finisce in calcio d'angolo.

19' - Ammonito Pugno!

Primo giallo dell'incontro per proteste. L'attaccante bianconero cade in area e reclama un calcio di rigore non concesso dal direttore di gara.

15' - Al momento poche emozioni e ritmi blandi sin qui!

12' - Ottima sin qui la fase difensiva della Juve!

La Fiorentina tiene il possesso, ma i bianconeri non lasciano spazi agli avversari.

9' - Ci prova Mazur!

Il polacco calcia con il destro, pallone altissimo.

5' - Prima occasione Juve!

Florea ci prova con il destro, pallone centrale e Tognetti para.

1' - Iniziato il match al Viola Park.