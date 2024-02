Torneo di Viareggio, vincono i nigeriani della Beyond Limits

La 74esima edizione del Torneo di Viareggio è stata vinta dai nigeriani della Beyond Limits . Gol di Ariehri e autogol di Mafoulou : battuti in finale i congolesi del Brazzaville . La kermesse di calcio giovanile internazionale ha visto protagoniste le squadre africane , che hanno conquistato i primi quattro posti sbaragliando la concorrenza.

Beyond Limits campione: quali italiane ha eliminato

La Beyond Limits ha eliminato l'Avellino Primavera e il Torino Primavera rispettivamente negli ottavi e nei quarti di finale prima di superare i connazionali dell'Ojodu City e di andare ad alzare al cielo il trofeo. Dopo due anni di fila s'interrompe il dominio del Sassuolo Primavera, battuto proprio dal Brazzaville negli ottavi di finale. Percorso netto per la Beyond Limits che ha vinto tutte le partite giocate.