Juve-Sassuolo Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

La Juve Primavera non può perdere altri punti per strada se vuole sperare ancora nella rimonta playoff ( qui gli altri risultati ). La squadra di Montero viene dalla sconfitta contro il Verona e ospiterà ora il Sassuolo di Bigica, ritornato a sedere sulla panchina dopo una settimana con i grandi.

Dove vedere Juve-Sassuolo Primavera: diretta tv e streaming

Juventus-Sassuolo Primavera sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.00 e sarà possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.

Juve-Sassuolo Primavera, le probabili formazioni

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu; Savio, Martinez Crous, Gil Puche; Turco, Ngana, Mazur, Pagnucco; Florea, Scienza; Pugno. Allenatore: Montero

SASSUOLO PRIMAVERA (4-3-1-2): Theiner; Cinquegrano, Loeffen, Corradini, Falasca; Leone, Lopes, Kumi; Bruno; Russo, Vedovati. Allenatore: Emiliano Bigica.

ARBITRO: Andrea Zanotti di Rimini