Juve-Milan Primavera 0-1: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

63' - Doppio cambio per la Juve!

Dentro Montero e Ngana, fuori Mazur e Turco.

60' - Milan vicino al raddoppio!

Sia a tu per tu con Vinarcik non riesce a colpire bene il pallone e il portiere devia.

56' - Occasione Juve!

Mancini prova con il destro sul disturbo di Nsiala, tiro potente e di poco fuori.

54' - Gioco fermo!

Raveyre resta a terra dopo un duro colpo con un proprio compagno.

51' - Meglio i bianconeri in questo avvio di secondo tempo!

48' - Occasione Juve!

Bellissimo cross di Turco per Pagnucco che di testa spedisce fuori da buona posizione.

46' - Iniziata la ripresa.

Un cambio per la Juve: fuori Firman e dentro Scienza.

INTERVALLO

45+2' - Termina la prima frazione con il Milan in vantaggio.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Occasione Milan!

Bartesaghi mette in mezzo, Scotti arriva col destro ma va potente e non preciso con il pallone alto.

35' - Ammonito Zeroli!

Il capitano del Milan trattiene per la maglia Turco.

30' - La Juve fatica a trovare spazi e a gestire il possesso per il pressing dei rossoneri.

25' - Continua a spingere il Milan!

22' - Stalmach, ancora Milan pericoloso!

Il centrocampista prova il tiro, la difesa devia.

18' - Juve in difficoltà in questa prima fase del match.

14' - GOL MILAN!

Camarda sblocca il match e approfitta della dormita di Pagnucco. L'attaccante di testa fa 1 a 0.

12' - Primo squillo per la Juve!

Mancini scarica per Pugno, l'attaccante si accentra e tira col destro, pallone alto.

9' - Zeroli pericoloso!

Il capitano rossonero prova il destro, ma il tiro viene deviato in angolo.

5' - Occasione Milan!

Firman perde un brutto pallone al limite, Sia raccoglie e calcia col destro. Brivido per Vinarcik che vede uscire la sfera di pochissimo alla sua sinsitra.

1' - Iniziato il match a Vinovo.

Dove vedere Juve-Milan Primavera: diretta tv e streaming

La sfida tra Juventus Primavera e Milan, valida per la 27ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Il fischio d'inizio del match è previsto per le 11.00. Su Tuttosport la diretta testuale del match.