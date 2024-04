Diretta Fiorentina-Torino Primavera ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Fiorentina e Torino si affrontano nella finale della Coppa Italia Primavera , in gara secca: in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Da una parte ci sono i viola, che hanno dominato le recenti edizioni della competizione raggiungendo la finale cinque volte nelle ultime sei e vincendo quattro volte di fila dal 2019 al 2022. Dall'altra parte i granata, primi nell'albo d'oro del torneo con 8 trionfi.

Dove vedere la finale di Coppa Italia Primavera

La partita è in programma alle ore 20.30 e si gioca in campo neutro al Renato Dall'Ara di Bologna. Sarà visibile in diretta, in chiaro, in esclusiva su Sportitalia.

Fiorentina-Torino Primavera, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti, Romani, Baroncelli, Fortini; Harder, Ievoli; Sene, Rubino, Caprini; Braschi. Allenatore: Galloppa.

TORINO (4-3-3): Abati; Bianay, Mendes, Dellavalle, Muntu; Ciammaglichella, Ruszel, Silva; Savva, Padula, Njie. Allenatore: Scurto.