Bologna Primavera-Juve 3-0: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, la Juventus di Paolo Montero è chiamata ad uscire dalla crisi delle ultime partite nella sfida di oggi sul campo del Bologna . I bianconeri sono infatti reduci da quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque e non vincono da quasi due mesi. Dei risultati che hanno allontanato l'obiettivo playoff, con l'attuale 13esima posizione in classifica con 32 punti. Il Bologna, al penultimo posto a quota 21, ha invece bisogno uscire dalla zona più calda della classifica.

Bologna-Juve Primavera, la diretta

39' - Ci provano i bianconeri: cross insidioso sul secondo palo per Gil, che per pochissimo non arriva in tempo per la conclusione

35' - Ammonizione anche per il Bologna: giallo ai danni di Rosetti

33' - Cartellino giallo per Florea

26' - TRIS ROSSOBLU'

Arriva il terzo gol del Bologna: sugli sviluppi del calcio d'angolo Juve contropiede dei padroni di casa con Byar, che serve Ravaglioli dal lato opposto, l'attaccante emiliano davanti a Vinarcik non sbaglia

25' - REAZIONE BIANCONERA

La Juve prova a rientrare in partita: Pugno calcia di prima sul cross di Turco, ma la palla sbatte su Amey, finendo in angolo

22' - RADDOPPIO BOLOGNA

Byar sulla destra vede l'inserimento di Ravaglioli, l'attaccante con lo stop salta Vinarcik e insacca a porta sguarnita

18' - LA JUVE C'E'!

Cross insidiosissimo di Pagnucco in mezzo, ma né Mancini né Pugno riescono a controllare e calciare da ottima posizione



17' - Si rifà vedere la Juve: Ngana tenta la conclusione dalla lunghissima distanza, ma il muro rossoblù respinge

12' - MIRACOLOSO VINARCIK!

Dopo un'azione insistita del Bologna arriva la conclusione potente dal llimite di Ravaglioli, l'estremo difensore bianconero dice no con un incredibile riflesso

8' - BOLOGNA IN VANTAGGIO!

Errore della retroguardia bianconera, Ravaglioli ne approfitta e serve Gyar, che col destro batte Vinarcik

7' - Tentativo bianconero: Ripani tenta la conclusione potente da fuori, ma la sfera termina alta

1'- INIZIA LA PARTITA!