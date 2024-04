Roma Primavera, poker all'Empoli: Inter a un punto. Atalanta e Lazio di misura

Poche sorprese nelle gare della domenica per quanto riguarda il campionato Primavera. Tutti i pronostici sono confermati dai risultati maturati sul campo con Lazio, Roma e Atalanta a dare un segnale importante alla capolista Inter. I nerazzurri vincono contro il Frosinone, ma dietro non c'è l'intenzione a volersi fermare e anche le dirette inseguitrici riescono a portare a casa tre punti pesanti per questo finale di stagione. Il gruppetto di testa riesce a staccare le squadre dal quinto posto in giù, in attesa del Torino in campo domani, per il primo vero divario in stagione.