Juve-Roma Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Juventus Primavera alla ricerca del riscatto. La squasra di Paolo Montero viene, in tema di risultati, da un periodo non propriamente florido. Nello scorso turno è arrivato il netto ko col Bologna, che è stata l'ultima di 6 gare in cui i bianconeri non riescono a trovare vittoria (con ben 5 sconfitte e 1 solo pari). L'ultima risale al 19 febbraio, contro la Sampdoria. Dunque la Juve proverà a ritrovare i 3 punti, di fronte una delle squadre più ostiche del campionato, in lotta per la vetta della classifica: la Roma. Montero dovrà fare a meno dello squalificato Ngana.