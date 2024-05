Genoa-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo la splendida vittoria nel derby di lunedì contro il Torino, la Juventus Primavera di Paolo Montero torna in campo contro il Genoa per la 32esima giornata di campionato. I bianconeri vogliono dare continuità agli ultimi risultati ottenuti anche contro squadre come Atalanta e Roma, allungando a tre la striscia di vittorie. Il Genoa, all'ottavo posto in classifica, è invece a +4 sulla Juve ed è reduce da due vittorie consecutive.