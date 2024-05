Primavera, il Torino va ko ma il Milan fallisce il sorpasso

Gol di Uberti e Bonadiman espulso nel finale: il Torino cade a sopresa contro la Sampdoria . Nella gara valida per la trentaduesima giornata del campionato Primavera 1 , i granata hanno perso contro la penultima forza del campionato. Non ne ha approfittato il Milan , che ha fallito il sorpasso pareggiando 1-1 a Lecce : Zeroli ha portato avanti i rossoneri sul finire del match, ma Helm li ha riacciuffati.

Primavera 1, Empoli-Sassuolo 3-1

A chiudere il quadro delle gare in programma questo pomeriggio la sfida tra Empoli e Sassuolo: i toscani hanno vinto 3-1. Kumi ha portato avanti gli ospiti al 2', ma l 3' Lopes li ha lasciati in dieci spianando la strada alla rimonta firmata da Corona sul rigore concesso per il fallo da espulsione di Lopes. L'inizio della tripletta perfezionata nel secondo tempo.