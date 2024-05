Juve-Monza Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Penultima giornata di campionato Primavera. La Juventus di Paolo Montero, reduce dal ko contro il Genoa, vuole provare a chiudere bene la stagione in casa: di fronte il Monza per l'ultima sfida all'Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo. Non ci sarà post season per i bianconeri, che non possono più raggiungere la zona playoff, ma in un'annata utile a far crescere tanti giovani dal futuro rosei, il tecnico dell'U19 vuole comunque provare a terminare al meglio la stagione nelle ultime due gare, a partire da quella odierna contro i biancorossi.