Primavera, beffa Juve nel recupero e Toro in crisi: playoff a rischio

Si è chiuso il penultimo turno del campionato di Serie A Primavera, con verdetti importanti ed alcune soprese. La Juve di Montero, ormai fuori dalla lotta playoff, non va oltre l'1-1 nella sfida casalinga contro il Monza. Stesso risultato anche per la sfida tra Lecce e Roma. Non sbaglia invece per il Milan che batte un Frosinone ultimissimo in classifica. Vittoria fondamentale anche per il Sassuolo in chiave playoff contro la Fiorentina e per il Bologna che ferma a sorpresa il Torino.