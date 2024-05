Camarda show, l'Italia U17 vince ancora: battuta 2-1 la Svezia

Camarda Show, l'Italia U17 vince ancora

Nonostante la partita non avvesse nulla da dire in termini di qualificazione al prossimo turno, con anche la sicurezza del primo posto nel girone, l'Italia continua la sua striscia positiva. Dopo un primo tempo equilibrato, al 56' della ripresa è la Svezia a sbloccare la partita con la conclusione di Bozicevic che batte Pessina. Da questo episodio arriva la reazione della squadra di Favo, che inizia a controllare il gioco. Al 75', dopo una clamorosa traversa colpita da Camarda, è infatti il neo-entrato Cama a trovare la rete del pareggio. Gli azzurrini però non si accontentano e soli cinque minuti dopo si portano in vantaggio proprio con il solito Camarda. L'attaccante fa partire uno splendido diagonale sul quale Ramming non può nulla, fissando il punteggio sul definitivo 2-1.

Un risultato fatale per la Svezia, che chiude il girone al terzo posto alle spalle della Polonia. L'Italia, dopo una prima parte di torneo perfetta, vola invece ai quarti di finale con la consapevolezza di essere una delle favorite assolute per la vittoria della competizione.