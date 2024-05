Playoff Primavera: derby show tra Roma e Lazio. Alessio manda i giallorossi in finale

La Roma è in finale. Gli uomini di Federico Guidi si aggiudicano il derby contro la Lazio e raggiungono il Sassuolo nell'ultimo atto del torneo . Una gara instancabile condotta ad altissimi livelli su entrambi i fronti. I bianconcelesti la sbloccano subito e schiacciano i giallorossi nella propria metà campo sfiorando in più occasioni il raddoppio. Ma la Roma non ci sta e rialza la testa trovando il gol del pareggio. Nuovo botta e risposta scandito da pali, traverse e iniziative individuali che hanno tenuto alti i ritmi fino al triplice fischio. La Lazio si porta così di nuovo avanti nel secondo tempo, ma viene recuperata dagli avversari che firmano poi il sorpasso vincente con la sforbiciata di Alessio che vale la finale del 31 maggio contro i neroverdi.

Il racconto della partita

Lazio subito in vantaggio. I biancocelesti sbloccano le marcature al 4' con Kone su calcio d'angolo. Il gol segue un'altro assalto contro la porta di Marin, con il palo colpito da Bordon e il tiro di Sardo che viene fermato da un grande intervento del portiere giallorosso. Quatto minuti dopo Fernandes spacca la traversa su calcio piazzato battuto dalla distanza, sul cui rimpallo piomba Dutu che si divora però il 2-0 a pochi passi dalla porta. La Roma rialza lentamente la testa, e alla mezz'ora si aggiudica il controllo della gara creando una prima occasione da gol con Pisilli al 29' e un palo e una traversa colpiti nel secondo arrembaggio giallorosso.

A firmare il pareggio ci pensa allora Golic al 34', che nel mezzo di una mischia in area calcia in rete e batte Magro. Non si fa attendere la reazione della Lazio, che meno di dieci minuti dopo sfiora il doppio vantaggio con una punizione ben calciata da Milani che chiama in causa Marin per salvare il risultato. I biancocelesti passano di nuovo avanti nella ripresa con una azione individuale di Sardo. Ma cinque minuti dopo Pagano riporta il risultato in parità. I ritmi restano altissimi, e a concludere una sfida che non ha concesso tregue ci pensa Alessio con una priotecnica sforbiciata che decide il derby: 3-2 il risultato finale.