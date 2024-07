Campionato Primavera, il regolamento: playout e numero squadre, le novità

Si profila una stagione con tante novità per la Juventus Primavera: i bianconeri ripartiranno da una diversa guida tecnica, con Paolo Montero che siederà invece sulla panchina della Next Gen. Ma in generale sarà un campionato con diverse modifiche, quello della Primavera 1, all'interno del suo regolamento, a partire dal numero di compagini che vi prenderanno parte.