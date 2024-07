Juve Primavera, dal Genoa all'Empoli: il calendario della nuova stagione

Meno di un mese alla partenza del campionato Primavera e la Juventus U20 è già al lavoro per preparare la nuova stagione sotto la guida di Magnanelli. Il tecnico è alla prima esperienza sulla panchina dopo esser stato collaboratore nello staff di Allegri negli ultimi anni. Con la promozione di Montero, la società ha scelto l'ex Sassuolo per iniziare a lavorare e far crescere i tanti giovani presenti in rosa e portarli poi allo step successivo tra Next Gen e prima squadra come successo per diversi talenti negli anni scorsi. Nell'attesa di vedere all'opera la squadra sul campo, la Lega Serie A ha pubblicato il calendario per la prossima stagione e la Juve partirà in trasferta contro il Genoa il 17 agosto.