Juve Primavera, Scienza già decisivo: Basilea ko, Magnanelli sorride

Buona la prima della Primavera della Juventus allenata da mister Magnanelli in terra Svizzera. I bianconeri hanno vinto con il risultato di 1-0 contro il Basilea. A decidere la gara è stata la rete nella ripresa di Scienza, il figlio d'arte è stato protagonista subito dopo il suo ingresso in campo con la giocata che ha permesso all'U20 di trovare un'ottima vittoria in trasferta.

Juventus U20-Basilea, la partita

Da qualche giorno la Juventus Primavera è in Svizzera per continuare la preparazione in vista dell'inizio del campionato il 17 agosto. Qualche giorno di ritiro per i bianconeri prima di fare ritorno a Vinovo nel proprio quartier generale dove hanno messo nelle gambe benzina importante per continuare a trovare la miglior condizione. Contro il Basilea, mister Magnanelli, ha utilizzato tutta la rosa a disposizione per dare minutaggio a tutti i componenti anche in vista della seconda amichevole contro il Grasshoppers. Contro il Basilea si è vista un'ottima Juve che ha saputo tenere bene il campo e a rompere l'equilibrio ci ha pensato Scienza (entrato nel corso della ripresa) dopo 19' dal suo ingresso in campo.