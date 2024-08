Zelezny para il possibile, Vacca ci prova da solo: pagelle Juve Primavera

NISCI 5 : In avanti qualche buono spunto, soprattutto un buon contropiede portato avanti nel primo tempo. Ma i due clamorosi errori in fase di ripiegamento pesano eccome: prima il fallo da rigore su Venturino, poi scivola e lascia campo aperto ancora a Venturino per la rete del 2-0. Grande spirito di sacrificio, da rivedere gli interventi

FINOCCHIARO (dal 20' st) 6: Uno dei subentrati che ha provato a dare di più. Ma il risultato è compromesso, la squadra scollata, e i suoi spunti vengono stoppati sul nascere da una retroguardia rossoblù che riesce con semplicità a doppiarlo (talvolta anche a triplicarlo)

FLOREA 5.5: Uno dei calciatori con più qualità, ma anche uno di quelli che ha avuto maggiore difficoltà. Lasciato troppo solo dai compagni, si ritrova spesso a tentare l'azione personale, ma viene puntualmente raddoppiato e fermato dagli avversari: non punge

SCIENZA (dal 29' st) 5: Entra sul finire di gara in una situazione difficile, ma la sua partita finisce ancora prima del triplice fischio: espulso a 3 minuti dal 90° per una frase ingiuriosa che l'arbitro ha ascoltato, il direttore di gara non ha avuto dubbi nell'estrarre il rosso diretto

DI BIASE 6: Rendimento oscillante. Primo tempo in cui dà tanto nel primo pressing e in copertura, ma nella sua zona di competenza riesce a far poco. Dopo pochi secondi dall'inizio della partita sfiora il gol che avrebbe potuto dare tutto un altro senso alla partita: il tiro viene deviato quanto basta per fare la barba al palo

PUGNO (dal 20' st) 6: Entra a risultato ormai compromesso, di palle giocabili ne capitano ben poche. Prove a mettere ordine in una situazione di grande caos

VACCA 6.5: In una partita difficilissima per l'attacco bianconero, sicuramente una nota di merito per lui. Non solo perché, accompagnato poco, si mette spesso in proprio riuscendo parecchie volte anche ad arrivare alla conclusione. Ma è da rimarcare il ragguardevole recupero difensivo effettuato nella ripresa, in cui percorre tutto il campo per entrare in scivolata e recuperare la palla, impedendo il gol del Genoa

CRAPISTO (dal 29' st) ng