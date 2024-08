Ibrahimovic, Udine nel destino: Maximilian doppietta con il Milan Primavera

"Sono contento per lui". Sicuramente non deve essere facile crescere all'ombra di papà Zlatan. Come portare un cognome tanto pesante e ingombrante per quanto fatto dallo svedese nel calcio. Essere figlio d'arte comporta, spesso e volentieri, un doppio 'lavoro': sul campo per dimostrare il tuo valore (senza pensare ai paragoni) e anche a livello mentale per non pensare troppo alle dicerie della gente. In questo Maximilian ha dimostrato di avere già una certa personalità perché alla prima con la Primavera ha messo a segno una doppietta. "Vuole scrivere la storia e per lui è già migliore di me" ha detto ridendo Ibra durante la Tournée negli USA quando gli è stato chiesto del figlio. Giusto per confermare la personalità del giovane di casa. In ogni caso è troppo presto per parlare di futuro, d'altronde sono soltanto i primi due gol del classe 2006 e il campionato è ancora lungo, ma chi ben comincia...