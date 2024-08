Diretta Juve Primavera-Cesena ore 11: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto per la prima partita tra le mura casalinghe per la Juve Primavera che ospita il Cesena all’Allianz Training Center (Campo Ale & Ricky) di Vinovo, con il fischio d'inizio previsto per le 11. Il match, valido per la seconda giornata del campionato Primavera 1, vede contrapporsi due formazioni che sono entrambe alla ricerca dei primi punti stagionali. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta subita in casa del Genoa per 3 a 0. Nonostante la brutta batosta, nell'immediato post-partita mister Magnanelli non ne aveva fatto un dramma, guardando subito al prossimo impegno: "Sono passi falsi di cui anche io dovrò fare tesoro per quanto riguarda la preparazione della gara. La cosa positiva è che sbagliare alla prima giornata ci permette di avere tutto il tempo per correggere il tiro e agire sui passi a vuoto". Ora con gli emiliani si cercherà di ripartire con il piede giusto.