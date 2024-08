Juve, festa Primavera: tris al Cesena, Magnanelli sorride

La Juventus Primavera trova la prima vittoria del campionato e dimentica così la brutta prestazione di Genova. Dopo il 3-0 subito contro i rossoblù, i bianconeri riescono a reagire in casa con il Cesena. Un avvio un po' timoroso e in cui i romagnoli non riescono a sfruttare le occasioni. I padroni di casa si fanno vedere con un colpo di testa di Pugno, terminato sul palo. È lo stesso attaccante poi a trovare il tap-in vincente dopo la giocata stratosferica di Florea a saltare almeno quattro avversari prima di servire il compagno. Nella ripresa Zelezny salva tutto sulla conclusione di Wade e poco dopo la Juve riesce a chiuderla sempre con Pugno (doppietta per lui). Il numero 9 bianconero bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto sulla ribattuta di Veliaj. La squadra di Magnanelli gestice il doppio vantaggio e nel finale trova il tris con il neo entrato Di Biase.