Pipitò, incanta la Juve: subito due gol alla Supreme Cup

L'esaltazione dei giovani. Un progetto che funziona fin dalle categorie giovanili più basse. La Juventus ha dimostrato di saper lavorare molto bene sotto questo punto di vista. Non soltanto negli ultimi anni, ma è chiaro che dal 2018, con la Next Gen , i frutti raccolti sono stati tantissimi. Vuoi per volontà. Vuoi per necessità. Ma è un dato di fatto. Thiago Motta ha dato un segnale forte: Mbangula titolare a sorpresa con il Como (confermato poi a Verona), Savona dentro dal primo minuto con il Verona (dopo l'esordio alla prima giornata).

Ci sono stati gli esordi di Rouhi e Anghelé nella ripresa. Poi vabbé Yildiz è diventato una piacevole conferma nonostante la carta d'identità segni 2005 come annata. Tutti passati dalla Next Gen e qualcuno di loro cresciuto in bianconero sin da bambino. Tutta una trafila dove ogni anno i bianconeri cercano di scovare nuovi talenti, in Italia o all'estero, per provare ad accrescere un patrimonio già importante. Lo ha dimostrato con gli arrivi di Quattrocchi e Barido, oppure con il più giovane Pipitò. Un baby fenomeno che a tratti ricorda Dybala ed è arrivato proprio dal Palermo.

Pipitò, subito gol Juve

Non ci ha messo tanto a presentarsi al meglio con la nuova maglia Giuseppe Pipitò. L'attaccante è arrivato in bianconero quest'estate dalla Sicilia. Un viaggio lungo: da Palermo a Torino per iniziare una nuova avventura. Si sono scelti a vicenda e la Juve ha dovuto superare anche una folta concorrenza come Roma, Inter e Milan tra le altre. Insomma, un segnale importante che la società crede nelle sue potenzialità per il presente, ma soprattutto per il futuro. Il classe 2010 ha giocato con ragazzi due anni più grandi in questi anni con la maglia rosanero e i bianconeri hanno deciso di farlo partire dall'U15 di Benesperi. Niente paura per lui perché già è abituato a questo tipo di confronto.

La squadra è impegnata in Olanda nella Supreme Cup e nella giornata di lunedì i giovani della Juve sono scesi in campo nel torneo superando Brugge e Borussia Dortmund. Due vittorie prestigiose: 2-0 contro la formazione belga e 2-1 con i tedeschi. È arrivata poi la sconfitta contro il Nordsjaelland per 2-1 e nuova mente la vittoria ai rigori contro i belgi per chiudere al terzo posto. Nelle prime due vittorie, manco a farlo apposta, ci ha pensato il numero 10 perché è stato decisivo in entrambe le gare con un gol. Una dimostrazione importante, quasi una conferma di quelle qualità che hanno convinto la Juve a puntare su di lui. È soltanto l'inizio, ma se il buongiorno si vede dal mattino...