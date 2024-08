Grosso, il figlio lascia la Juve e va al Frosinone: c'è la 'recompra'

Filippo Grosso lascia la Juventus Under 20 e si trasferisce a titolo definitivo nelle giovanili del Frosinone. Il giovane centrocampista, figlio di Fabio che ha allenato l'Under 19 bianconera dal 2014 al 2019, va nella squadra ciociara sul finire della sessione estiva del calciomercato. Il classe 2006, arrivato a Torino nel 2022, si è aggregato ai suoi coetanei da subito, fino a scalare le diverse categorie e imporsi a suon di ottime prestazioni. Solo pochi mesi fa ha firmato il suo primo contratto da professionista. Negli accordi sulla cessione del ragazzo, la dirigenza della Vecchia Signora si è riservata il diritto di "recompra". Quindi chissà, magari è solo un arriverderci. Intanto ad attenderlo ci sono i gialloblù e per uno strano incrocio del destino, altra squadra dove Grosso senior ha fatto molto bene. Chissà che non sia di buon auspicio anche per Filippo.