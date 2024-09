Diretta Udinese-Juve Primavera: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

Un inizio campionato in saliscendi per la Juve Primavera. Dopo il pesante ko per 3-0 all'esordio contro il Genoa, i ragazzi di mister Francesco Magnanelli si sono decisamente rifatti nella gara seguente. Alla seconda giornata, infatti, l'U20 bianconera si è imposta per 3-0 sul Cesena, trascinata da uno straordinario Diego Pugno. Ora la terza di campionato, in cui la Juve affronterà l'Udinese. I friulani sono reduci da due ko pesantissimi: lo 0-4 patito all'esordio contro il Milan e il 5-1 subìto in casa del Lecce.