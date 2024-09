Juve, una Primavera da impazzire: Udinese schiantata con sei gol!

Udinese-Juve Primavera, dove vedere la partita

La gara tra Udinese e Juve Primavera, in programma domenica 1 settembre alle ore 11, si disputerà al campo comunale di Casarsa della Delizia. Il match sarà visibile su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale della partita.